Евтушенков: надо изменить правила для "жадного" бизнеса

"Системе" принадлежит крупный агрохолдинг "Степь", который, в частности, производит сахар, резко подорожавший с начала 2021 года наряду с другими продуктами. Евтушенков не стал комментировать рост цен на сахар и не уточнил, как именно нужно корректировать правила игры.

Бизнесмен отметил, что "весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно. К примеру, взять нас: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах". По его словам, почти все деньги АФК уходят на развитие или уплату процентов по долгам — по итогам 2020 года долг компании составил 190,4 миллиардов рублей, увеличившись незначительно по сравнению с 2019 годом. "Таких бизнесов, как мы, в достаточном количестве", — отметил Евтушенков.