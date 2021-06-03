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Для российского бизнеса предложили поменять «правила игры»

News.ru
2 часа назад
Правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса — законодательно или «просто поговорив с конкретными людьми». Так совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков прокомментировал РБК слова премьера Михаила Мишустина, упрекнувшего бизнесменов в «жадности».
Евтушенков предложил поменять «правила игры» для бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Правительство, наверное, должно каким-то образом скорректировать правила игры для бизнеса — законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми», — заявил Евтушенков.
Как именно нужно изменить правила игры для предпринимателей, он уточнять не стал, подчеркнув, что весь бизнес разный и «мерить всех под одну гребёнку невозможно».
Ранее Михаил Мишустин не исключил введения прогрессивных налоговых ставок для компаний, которые выводят дивиденды за рубеж. Он подчеркнул, что за свою жадность они должны расплачиваться дополнительными отчислениями в бюджет страны.
Российский миллиардер Олег Дерипаска позже заявил, что представители бизнес-сообщества услышали призыв премьер-министра. Он подчеркнул, что Мишустин высказал правильную позицию, и бизнес всегда готов искать решение проблем, а также добавил, что предпринимателей интересует, как именно будет происходить регулирование вывода дивидендов за границу.
Компании,Экономика,Михаил Мишустин,Олег Дерипаска,Владимир Евтушенков,АФК Система,РБК,
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