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Петербургский международный экономический форум 2021

«Газпром нефть», ВТБ и «Аэрофлот» намерены перейти на расчеты по блокчейну

Агентство «Москва»иещё 2
2 часа назад
«Газпром нефть», ВТБ и «Аэрофлот» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровых инструментов моментальных финансовых расчетов между партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».
«Газпром нефть», ВТБ и «Аэрофлот» перейдут на расчеты по блокчейну
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что компании договорились объединить усилия по развитию системы моментальных расчетов за авиатопливо.
«Для повышения эффективности и безопасности финансовых операций партнеры планируют внедрять инновационные решения на основе технологии блокчейн. Это позволит сократить время проведения транзакций за авиатопливо. Расчеты будут осуществляться в режиме реального времени с использованием неизменных алгоритмов смарт-контрактов, которые сохраняют информацию о сделке и ее участниках», - пояснили в компании.
Отмечается, что «Газпром нефть» уже использует собственную блокчейн-платформу Smart Fuel в российских аэропортах для моментальных взаиморасчетов за авиатопливо. Система показала свою высокую эффективность и была зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что компания первой в мире успешно применила собственную блокчейн-платформу для организации заправок воздушных судов.
«Наша разработка - программа Smart Fuel - позволила повысить уровень финансовой безопасности процедуры оплаты топлива и при этом существенно сократила время взаиморасчетов - с нескольких дней до 15 секунд. Уверен, что в партнерстве с ведущим банком и главным авиаперевозчиком нашей страны мы продолжим активное развитие и масштабирование этого сервиса, а также будем изучать возможности создания новых специализированных цифровых инструментов для авиаотрасли», - заявил Александр Дюков.
В свою очередь президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, которого цитирует пресс-служба, отметил, что трансформация традиционных банковских моделей взаиморасчетов обусловлена молниеносным развитием цифровой сферы, которая стала неотъемлемой частью современной экономики всего мира.
«Фокусируясь на этом, банк ВТБ сделал ставку на внедрение инновационных продуктов. Яркий пример - создание платежного модуля для проведения расчетов на базе блокчейн. Эффективная схема взаиморасчетов решает сразу несколько задач, позволяя нашим партнерам - «Газпром нефти» и «Аэрофлоту» - сэкономить время и денежные средства. Внедрение этого решения в линейку транзакционных продуктов нашего банка - еще один шаг к цифровизации процессов и совершенствованию клиентского опыта», - подчеркнул Андрей Костин.
Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, слова которого также приводятся в сообщении, добавил, что компания последовательно внедряет самые современные методы управления операционной деятельностью, бизнес-процессами и взаиморасчетами.
«Участие в разработке цифровых инновационные продуктов, демонстрирующих эффективность, таких, как цифровой платежный модуль на основе блокчейн-технологии, это инвестиция в эффективность и надежность», - заключил Михаил Полубояринов.
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