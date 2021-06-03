«Газпром нефть», ВТБ и «Аэрофлот» перейдут на расчеты по блокчейну

Отмечается, что «Газпром нефть» уже использует собственную блокчейн-платформу Smart Fuel в российских аэропортах для моментальных взаиморасчетов за авиатопливо. Система показала свою высокую эффективность и была зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.