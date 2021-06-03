«Газпром нефть», ВТБ и «Аэрофлот» перейдут на расчеты по блокчейну

«Для повышения эффективности и безопасности финансовых операций партнеры планируют внедрять инновационные решения на основе технологии блокчейн. Это позволит сократить время проведения транзакций за авиатопливо. Расчеты будут осуществляться в режиме реального времени с использованием неизменных алгоритмов смарт-контрактов, которые сохраняют информацию о сделке и ее участниках», - пояснили в компании.
«Наша разработка - программа Smart Fuel - позволила повысить уровень финансовой безопасности процедуры оплаты топлива и при этом существенно сократила время взаиморасчетов - с нескольких дней до 15 секунд. Уверен, что в партнерстве с ведущим банком и главным авиаперевозчиком нашей страны мы продолжим активное развитие и масштабирование этого сервиса, а также будем изучать возможности создания новых специализированных цифровых инструментов для авиаотрасли», - заявил Александр Дюков.
«Фокусируясь на этом, банк ВТБ сделал ставку на внедрение инновационных продуктов. Яркий пример - создание платежного модуля для проведения расчетов на базе блокчейн. Эффективная схема взаиморасчетов решает сразу несколько задач, позволяя нашим партнерам - «Газпром нефти» и «Аэрофлоту» - сэкономить время и денежные средства. Внедрение этого решения в линейку транзакционных продуктов нашего банка - еще один шаг к цифровизации процессов и совершенствованию клиентского опыта», - подчеркнул Андрей Костин.
«Участие в разработке цифровых инновационные продуктов, демонстрирующих эффективность, таких, как цифровой платежный модуль на основе блокчейн-технологии, это инвестиция в эффективность и надежность», - заключил Михаил Полубояринов.