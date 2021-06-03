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Петербургский международный экономический форум 2021

Греф рассказал, что не сможет простить сотруднику

Праймиещё 1
1 час назад
"Сбер" простит своему сотруднику ошибку, которая стоила компании денег, однако если неуважительное поведение сотрудника приведет к отказу клиента от использования продуктов компании, то это приведет к увольнению работника, заявил глава группы Герман Греф.
Греф: «Если сотрудник нахамил клиенту, он будет уволен»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"У меня в компании, если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим. Это нормальная история — ошибка", — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Однако если он не соответствует нашим ценностям и он нахамил моему клиенту, если он заставил клиента покинуть меня, мы никогда этого не простим. Этот человек будет уволен", — добавил Греф.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Компании,ПМЭФ-2021,Герман Греф,Сбербанк России,
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