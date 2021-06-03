Минэкономразвития запланировало создать российского конкурента Alibaba и Google

Российские власти планируют дорастить отечественные экосистемы до достаточно больших масштабов, чтобы они могли экспортировать свои услуги за рубеж и стали международными игроками, такими как Google Alibaba . Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель главы Минэкономразвития Владислав Федулов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По его мнению, сейчас российским экосистемам крайне тяжело конкурировать с «глобальными игроками».

«У нас сложился конструктивный диалог с представителями бизнес-сообщества, которые уже сформировали свои экосистемы — "Сбер", "Яндекс", "Озон". Дискутируем с ними, что должно получать государство от экосистем, как можно смягчить наше давление, в то же время помогаем им по-прежнему развиваться», — добавил чиновник, заверив, что власти пробуют найти инструменты для обеспечения преференций в России местным компаниям, не нарушая международных обязательств.

Федулов сообщил, что в настоящее время в стране есть шесть конкретных проектов для тестирования экспериментальных правовых режимов. Среди них — беспилотное такси «Яндекса», беспилотная доставка грузов дронами и расширение возможностей телемедицины.

Помимо этого, есть предложение собрать все данные об эффективности лекарств и сформировать на их основе аналитику и рекомендации.

«Одно и то же лекарство назначается в разных дозах, в ходе лечения дозировка корректируется, добавляется что-то новое, что-то уходит. Сейчас эти огромные массивы информации находится в разрозненном состоянии», — пояснил замглавы Минэкономразвития.

Указанные кейсы, отметил он, связаны либо с персональными данными, либо с данными, требующими большой безопасности, поэтому они выбиваются из действующего законодательства. Чтобы эту информацию нельзя было расшифровать и использовать вне проекта, ее необходимо опробовать и подтвердить безопасность, добавил Федулов.