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Петербургский международный экономический форум 2021

"Газпром нефть" и Shell заключили на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

Прайм
53 минуты назад
"Газпром нефть" и Shell заключили на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве по декарбонизации, разведке и добыче углеводородов, сообщили компании.
"Газпром нефть" и Shell заключили на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Газпром нефть" и Shell заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, технологическом взаимодействии и сокращении углеродного следа", — говорится в сообщении.
Компании намерены объединить усилия в проектах по декарбонизации. Для этого планируется оценить возможность применения технологий по улавливанию, утилизации и хранению углекислого газа на активах совместных предприятий. Компании также обсудят перспективы внедрения решений по производству водорода из природного газа с улавливанием углерода.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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