"Газпром нефть" и Shell заключили на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

Компании намерены объединить усилия в проектах по декарбонизации. Для этого планируется оценить возможность применения технологий по улавливанию, утилизации и хранению углекислого газа на активах совместных предприятий. Компании также обсудят перспективы внедрения решений по производству водорода из природного газа с улавливанием углерода.