"Газпром нефть" и Shell заключили на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

"Газпром нефть" и Shell заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи углеводородов, технологическом взаимодействии и сокращении углеродного следа", — говорится в сообщении.
Компании намерены объединить усилия в проектах по декарбонизации. Для этого планируется оценить возможность применения технологий по улавливанию, утилизации и хранению углекислого газа на активах совместных предприятий. Компании также обсудят перспективы внедрения решений по производству водорода из природного газа с улавливанием углерода.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.