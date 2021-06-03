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Петербургский международный экономический форум 2021

Банк России запустит перевод зарплаты по номеру телефона

Газета.Ru
2 часа назад
Банк России планирует запустить перевод зарплаты по номеру телефона в рамках пилотного проекта. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии под названием «мульт сервисы и технологии государства и бизнеса» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мнения разделились": ЦБ изменит систему выплаты зарплат
Фото: ТАССТАСС
«Мы с банками обсуждали эту идею. Мнения разделились. И мы договорились, что проведем пилот, посмотрим, как эта инициатива работает», — уточнила глава регулятора.
По ее словам, если новая функция будет работать хорошо, то ее будут расширять в дальнейшем.
Комментируя «зарплатное рабство» в России, Набиуллина подчеркнула, что у людей должна быть возможность по выбору наиболее удобных для него сервисов и банков для перечисления зарплаты.
Ранее в России запустили сервис для отказа от «зарплатного рабства». Для того чтобы получить выплату по номеру банковской карты, сотруднику надо ввести реквизиты на странице «Яндекс.Кассы». Сервис предоставит номер для перевода средств, который надо передать в бухгалтерию.
Компании,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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