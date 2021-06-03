"Мнения разделились": ЦБ изменит систему выплаты зарплат

Банк России планирует запустить перевод зарплаты по номеру телефона в рамках пилотного проекта. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии под названием «мульт сервисы и технологии государства и бизнеса» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Мы с банками обсуждали эту идею. Мнения разделились. И мы договорились, что проведем пилот, посмотрим, как эта инициатива работает», — уточнила глава регулятора.

По ее словам, если новая функция будет работать хорошо, то ее будут расширять в дальнейшем.

Комментируя «зарплатное рабство» в России, Набиуллина подчеркнула, что у людей должна быть возможность по выбору наиболее удобных для него сервисов и банков для перечисления зарплаты.