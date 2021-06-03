В Дании отозвали разрешение на прокладку Baltic Pipe

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом в четверг сообщается на сайте датского оператора транспортной системы Energinet.

Фото: © EPA-EFE/John Randeris © EPA-EFE/John Randeris

"12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", - говорится в сообщении.

Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены.

Заместитель директора Energinet Мариан Краг, комментируя решение Апелляционного совета, отмечает, что разрешение на строительство было выдано с оговоркой о необходимости проведения всех работ "по обеспечению качественных условий жизни [для животных], в том числе мушловок (орешниковая соня), лесных мышовок и летучих мышей", обитающих в районе прокладки газопровода.

"Но сейчас Апелляционный совет говорит, что все эти меры должны были быть проработаны еще до выдачи экологического разрешения", - пишет Краг.

Строительство газопровода

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System сообщил в начале мая, что готовился летом начать прокладку морского участка Baltic Pipe по дну Балтийского моря. Он подтвердил, что реализация Baltic Pipe находится на стадии строительства в наземной и морской части проекта: в апреле этого года началось бурение тоннеля для газопровода на польском побережье.

Аналогичные работы в Дании должны были начаться в ближайшее время. С прошлого года исследовательские суда проверяли маршрут прокладки на предмет неразорвавшихся боеприпасов и экологических проблем. Летом три морских судна должны были приступить к укладке около 274 км газопровода по дну Балтийского моря.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намеревались к 1 октября 2022 года.