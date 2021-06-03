Более 500 COVID-положительных тестов выявили на ПМЭФ-2021

Вчера же комздрав Санкт-Петербурга сообщал об единичных случаях заражения среди участников форума. А сегодня по данным «Фонтанки», было сделано более 50 тыс. ПЦР-тестов, и чуть более 500 из них оказались положительными. Троих участников форума пришлось отстранить, среди них двое россиян и один иностранец.