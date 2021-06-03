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Петербургский международный экономический форум 2021

Более 500 COVID-положительных тестов выявлены на ПМЭФ-2021

runews24.ru
1 час назад
Напомним, в среду, 2 июня, сообщалось о том, что была госпитализирована волонтер из Москвы. Диагноз девушки подтвердился, но заразить она никого не могла, так как даже не дошла до Экспофорума.
Более 500 COVID-положительных тестов выявили на ПМЭФ-2021
Фото: runews24.rurunews24.ru
Вчера же комздрав Санкт-Петербурга сообщал об единичных случаях заражения среди участников форума. А сегодня по данным «Фонтанки», было сделано более 50 тыс. ПЦР-тестов, и чуть более 500 из них оказались положительными. Троих участников форума пришлось отстранить, среди них двое россиян и один иностранец.
Компании,ПМЭФ-2021,Фонтанка.Ру,
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