Спортивная версия Aurus дебютировала на ПМЭФ-2021

На одном из организованных стендов ПМЭФ-2021 – Петербургского международного экономического форума представили расширенную модельную линейку нового российского бренда Aurus.

Речь идёт об обычных и бронированных версиях Aurus Senat. Стоимость транспортного средства достигает около 18 000 000 руб.

По заявлению специалистов, в рамках мероприятия продемонстрировали довольно необычный экземпляр. Этот Aurus получил надёжный каркас безопасности и спортивные кресла.

Транспортное средство комплектуется современными полезными дополнительными датчиками. Для модели предусмотрен специальный удобный руль.

Эксперты отмечают, что этот автотранспорт создали не для того, чтобы участвовать в раллийных соревнованиях. Это авто просто в таком виде проходило многие тестирования.