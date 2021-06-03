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Петербургский международный экономический форум 2021

Спортивная версия Aurus дебютировала на ПМЭФ-2021

Car.ru
16 минут назад
На одном из организованных стендов ПМЭФ-2021 – Петербургского международного экономического форума представили расширенную модельную линейку нового российского бренда Aurus.
Спортивная версия Aurus дебютировала на ПМЭФ-2021
Фото: Car.ruCar.ru
Речь идёт об обычных и бронированных версиях Aurus Senat. Стоимость транспортного средства достигает около 18 000 000 руб.
По заявлению специалистов, в рамках мероприятия продемонстрировали довольно необычный экземпляр. Этот Aurus получил надёжный каркас безопасности и спортивные кресла.
Транспортное средство комплектуется современными полезными дополнительными датчиками. Для модели предусмотрен специальный удобный руль.
Эксперты отмечают, что этот автотранспорт создали не для того, чтобы участвовать в раллийных соревнованиях. Это авто просто в таком виде проходило многие тестирования.
Выставочная модель была поделена на белую и черную половину. С «белой» стороны транспортного средства предложены заводские детали. «Черная» сторона демонстрирует, какой вид имеет авто, готовое к продаже.
Компании,ПМЭФ-2021,
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