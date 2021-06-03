Новак оценил рост цен на бензин в России

Новак объяснил, что оптовые биржевые цены на топливо являются волатильными: они периодически растут и снижаются. Например, на прошлой неделе они увеличивались, а на этой — уменьшаются. При этом стоимость бензина на заправках сохраняется в пределах инфляции, что Новак оценил как «нормально»: таким образом проявляются инфляционные издержки.

Вице-премьер также подчеркнул, что цены на топливо должны обеспечивать маржинальность нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и независимых заправок. «На сегодняшний день достаточно напряженная ситуация с точки зрения маржинальности для заправок», — отметил он. Для граждан решающим фактором служит не оптовая цена на бензин, а его стоимость на АЗС, где она увеличивается «строго в пределах инфляции», заключил Новак.