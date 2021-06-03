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Удар по конкуренту "Севпотока - 2": Дания запретила строительство Baltic Pipe

Вероника Полынина
12 минут назад
Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство наземного участка газопровода Baltic Pipe – конкурента «Северного потока – 2». Об этом сообщает «Интерфакс».
Дания запретила строительство конкурента "Севпотока - 2"
Фото: ReutersReuters
Совет указал, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода.
Разрешение на строительство было выдано два года назад местным управлением по охране окружающей среды.
Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. Сообщалось, что его емкость составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.
Польша позиционирует «Балтийскую трубу» как альтернативу проекту «Северный поток — 2». Польский проект должен обеспечить поставку газа с норвежского шельфа и снизить зависимость от поставок российского газа.
Длина наземного участка газопровода Baltic Pipe по территории Дании составляет примерно 210 км.
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя отзыв разрешения, отметил, что теперь Польше будет не до «Северного потока — 2».
«Теперь Варшаве будет не до Северного потока - 2. Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», - написал он в твиттере.
Компании,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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