Дания запретила строительство конкурента "Севпотока - 2"

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство наземного участка газопровода Baltic Pipe – конкурента «Северного потока – 2». Об этом сообщает
«Интерфакс».
Совет указал, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода.
Разрешение на строительство было выдано два года назад местным управлением по охране окружающей среды.
Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. Сообщалось, что его емкость составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.
Польша позиционирует «Балтийскую трубу» как альтернативу проекту «Северный поток — 2». Польский проект должен обеспечить поставку газа с норвежского шельфа и снизить зависимость от поставок российского газа.
Длина наземного участка газопровода Baltic Pipe по территории Дании составляет примерно 210 км.
«Теперь Варшаве будет не до Северного потока - 2. Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», - написал он в твиттере.