Дания запретила строительство конкурента "Севпотока - 2"

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство наземного участка газопровода Baltic Pipe – конкурента «Северного потока – 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

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Совет указал, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

Разрешение на строительство было выдано два года назад местным управлением по охране окружающей среды.

Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году. Сообщалось, что его емкость составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.

Польша позиционирует «Балтийскую трубу» как альтернативу проекту «Северный поток — 2». Польский проект должен обеспечить поставку газа с норвежского шельфа и снизить зависимость от поставок российского газа.

Длина наземного участка газопровода Baltic Pipe по территории Дании составляет примерно 210 км.