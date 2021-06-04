X5 Group пока не планирует крупные сделки слияния и поглощения

"Мы постоянно мониторим рынок, смотрим на различные сделки, и 10-15% нашего развития происходит за счет региональных M&A. Мы не планируем пока больших M&A сделок, но смотрим на интересные региональные сети, которые сегодня есть в Сибири, на Алтае, и часть нашего развития будет происходить за счет их частичного поглощения", - сказал он.
"Мы считаем, что консолидация в России продолжится. Почему? Во-первых, на Западе топ-5 крупных ретейлеров занимают 60-80%, а иногда и 90%, у нас же доля небольшая - около 33%. Второе, чем сеть больше, чем лучше у тебя условия, тем более ты эффективен. Все это хорошо для покупателей, потому что это позитивно влияет на цену. Если говорить про влияние на X5 последних крупных M&A-сделок в ретейле, то в моменте мы влияния особого не видим, потому что магазины и "Дикси", и "Биллы" и так расположены около нас, где мы с ними успешно конкурируем", - сообщил он.