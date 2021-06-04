X5 Group пока не планирует крупные сделки слияния и поглощения

По словам CEO X5 Group в вопросе сделок по слиянию и поглощению в регионах компаниям нужно смотреть не только на активности со стороны офлайн-игроков, поскольку достаточно сильно усилилась конкуренция со стороны цифровых игроков.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.