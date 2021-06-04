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Петербургский международный экономический форум 2021

Песков рассказал о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ

ТАССиещё 2
1 час назад
Президент России Владимир Путин традиционно во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценку экономическому развитию РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Бизнес ждет сигналов от Путина в его выступлении на ПМЭФ
Фото: ТАССТАСС
Пленарное заседание с участием Путина запланировано на 14.00 мск в пятницу.
"Именно благодаря тому, что в прошлом году (форума) не было, в этот раз чувствуется, что участники истосковались Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее форум пользуется огромной популярностью, полный аншлаг", — сказал Песков в эфире Первого канала.
"Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития, дает оценку этапу пройденному. Так или иначе мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся", — рассказал Песков, говоря о том, чего ждать на выступлении Путина в рамках форума.
В то же время бизнес ждет сигналов от президента России Владимира Путина в его выступлении на ПМЭФ, добавил Песков.
"Конечно, все ждут каких-то сигналов для бизнеса, будь то большой бизнес, будь то бизнес малый и средний. Действительно, такие сигналы сейчас востребованы. И, как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", — уточнил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Компании,Экономика,ПМЭФ-2021,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Первый канал,
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