Бизнес ждет сигналов от Путина в его выступлении на ПМЭФ

"Именно благодаря тому, что в прошлом году (форума) не было, в этот раз чувствуется, что участники истосковались Скептики прогнозировали пониженный уровень участия бизнесменов, но тем не менее форум пользуется огромной популярностью, полный аншлаг", — сказал Песков в эфире Первого канала.
"Конечно, все ждут каких-то сигналов для бизнеса, будь то большой бизнес, будь то бизнес малый и средний. Действительно, такие сигналы сейчас востребованы. И, как правило, на каждом форуме эти ожидания президент удовлетворяет", — уточнил он.