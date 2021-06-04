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Петербургский международный экономический форум 2021

ВЭБ, "Сбер" и Google договорились о поддержке малого и среднего бизнеса

Прайм
33 минуты назад
Государственная корпорация развития ВЭБ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве со "Сбером" и Google по развитию малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе ВЭБа.
ВЭБ, "Сбер" и Google договорились о поддержке малого и среднего бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Стороны договорились о сотрудничестве в реализации совместных проектов для представителей малого и среднего бизнеса (в том числе самозанятых), а также организации и проведению совместных семинаров, лекций, тематических исследований.
Кроме того, стороны будут обмениваться опытом по внедрению инновационных информационных технологий в работу субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Компании,ПМЭФ-2021,Google,Сбербанк России,РИА Новости,
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