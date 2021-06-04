Акции Tesla упали из-за Китая

Акции американской технологической компании Tesla подешевели на 5% после того как стало известно, что в Китае упал спрос на электрокары данной марки, сообщает CNBC.

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Отмечается, что в мае компания продала в два раза меньше машин, чем в апреле. Анонимный источник сообщил, что в апреле в КНР заказали свыше 18 тыс. электромобилей Tesla, а в мае только 9800.

Отметим, с начала года стоимость акций Tesla упала на 15%.