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Акции Tesla упали из-за новостей о сокращении продаж в Китае

ИА Regnumиещё 1
1 час назад
Акции американской технологической компании Tesla подешевели на 5% после того как стало известно, что в Китае упал спрос на электрокары данной марки, сообщает CNBC.
Акции Tesla упали из-за Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что в мае компания продала в два раза меньше машин, чем в апреле. Анонимный источник сообщил, что в апреле в КНР заказали свыше 18 тыс. электромобилей Tesla, а в мае только 9800.
Отметим, с начала года стоимость акций Tesla упала на 15%.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприятие Tesla в Шанхае — это единственный завод компании Илона Маска за пределами Соединённых Штатов по сборке электромобилей Tesla. Общие вложения в это предприятие планируют увеличить до 50 млрд юаней (около 7,2 млрд долларов). Эти деньги пойдут на увеличение годового объёма производства машин на линиях завода до 500 тыс. единиц.
Компании,ИА REGNUM,
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