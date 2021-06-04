Ozon втрое увеличит складские площади в Подмосковье

Власти Московской области и компания Ozon в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве по развитию интернет-торговли на территории региона. В планах компании увеличить складские площади в Подмосковье практически в три раза.

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"Ozon планирует серьезно нарастить присутствие в Московской области в 2021-2023 годах. К 2023 году общая складская площадь Ozon в Московской области вырастет примерно втрое", - говорится в материалах пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья к соглашению.

Поясняется, что в настоящее в подмосковной Истре продолжается строительство фулфилмент-центра (хранение товаров и сборка заказов). Первые операции там состоятся уже летом текущего года. Поясняется, что объект станет крупнейшим фулфилмент-центром Ozon, в пиковой мощности здесь сможет обрабатываться около 800 тыс. заказов в день.

Также в материале сообщается, что компания планирует развитие дарксторов (магазин, ориентированный только на доставку товаров) для своего сервиса экспресс-доставки Ozon Express.