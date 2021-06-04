Путин анонсировал новые механизмы поддержки малого бизнеса

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) анонсировал запуск новых механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в кредитовании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, в 2021 году будет запущено зонтичное предоставление поручительств, что позволит МСП привлечь 600 миллиардов рублей до 2024 года.

"Предлагаю уже в текущем году запустить новые механизмы поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства, так называемое зонтичное предоставление поручительств", — сказал Путин.

Он отметил, что корпорация малого и среднего предпринимательства будет выдавать поручительства по кредитам в банках-партнерах, по сути возьмет на себя часть рисков и сделает для малого и среднего бизнеса кредит более доступным.

"По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительные ресурсы в развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года", — сказал президент.

Кроме того, малым и средним предприятиям до конца года будут полностью возмещаться комиссии за использование Системы быстрых платежей (СБП) при расчете с физлицами. При этом кредитным организациям будет оказана поддержка в связи с возмещением комиссии МСП.

В ходе своего выступления, глава РФ заявил о необходимости освободить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля. Путин поручил парламентариям довести до конца работу над законопроектом, освобождающим малый бизнес от налоговой отчетности.

"Добавлю, что мы уже договорились освободить от налоговой декларации тех предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Обращаю внимание коллег из правительства и парламента, соответствующий законопроект принят в первом чтении ещё в прошлом году, но с тех пор работа на нем забуксовала. Прошу в ближайшее время довести его до конца", — рассказал Путин на ПМЭФ.