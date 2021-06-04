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Удар по бизнесменам: в России готовят новый налог

Лера Букина
1 час назад
В настоящее время обсуждается возможность введения нового размера налога для бизнесменов, выводящих средства за границу. Об этом заявили в Минфине, передает ИА DEITA.RU.
Удар по бизнесменам: в России готовят новый налог
Фото: ТАССТАСС
Сейчас рассматривают ряд вариантов возможных мер стимулирования бизнесменов ко внутреннему инвестированию, а не выводу прибыли, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Сегодня предлагается увеличить налог на прибыль на 10%.
Как сообщили в Минфине, такая мера будет являться аналогом штрафной санкции, а не постоянной мерой для всех.
Как отмечается, в правительстве сделают все, чтобы интересы инвесторов, которые должны получить свои дивиденды, были соблюдены.
В России предлагали ввести налог для владельцев нескольких квартир, чтобы компенсировать доходы граждан от потенциальной аренды.
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов заявлял, что в России необходимо поднять налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади.
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство жителей России согласны платить более высокие налоги в случае, если государство возьмет на себя большую поддержку бедных россиян.
Компании,Михаил Щапов,Алексей Сазанов,ВЦИОМ,Госдума,Минфин,РИА "Дейта",
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