Удар по бизнесменам: в России готовят новый налог

В настоящее время обсуждается возможность введения нового размера налога для бизнесменов, выводящих средства за границу. Об этом заявили в Минфине
, передает
ИА DEITA.RU.
Сейчас рассматривают ряд вариантов возможных мер стимулирования бизнесменов ко внутреннему инвестированию, а не выводу прибыли, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов
.
Сегодня предлагается увеличить налог на прибыль на 10%.
Как сообщили в Минфине, такая мера будет являться аналогом штрафной санкции, а не постоянной мерой для всех.
Как отмечается, в правительстве сделают все, чтобы интересы инвесторов, которые должны получить свои дивиденды, были соблюдены.
В России предлагали ввести налог для владельцев нескольких квартир, чтобы компенсировать доходы граждан от потенциальной аренды.
Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов
заявлял, что в России необходимо поднять налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади.