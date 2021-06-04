Удар по бизнесменам: в России готовят новый налог

В настоящее время обсуждается возможность введения нового размера налога для бизнесменов, выводящих средства за границу. Об этом заявили в Минфине передает ИА DEITA.RU.

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Сейчас рассматривают ряд вариантов возможных мер стимулирования бизнесменов ко внутреннему инвестированию, а не выводу прибыли, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов

Сегодня предлагается увеличить налог на прибыль на 10%.

Как сообщили в Минфине, такая мера будет являться аналогом штрафной санкции, а не постоянной мерой для всех.

Как отмечается, в правительстве сделают все, чтобы интересы инвесторов, которые должны получить свои дивиденды, были соблюдены.

В России предлагали ввести налог для владельцев нескольких квартир, чтобы компенсировать доходы граждан от потенциальной аренды.

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов заявлял, что в России необходимо поднять налог для граждан с большим количеством квартир и недвижимостью большой площади.