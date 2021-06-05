Игорь Сечин на ПМЭФ назвал сумму потерь нефтянки от пандемии

Суммарный убыток 20 крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира по итогам прошлого года составил 33 млрд долларов по сравнению с прибылью в 242 млрд долларов в 2019 году. В частности, снижение прибыли показала компания Saudi Aramco.

Для поддержания социально-экономической и бюджетной стабильности Саудовская Аравия вынуждена расходовать золотовалютные резервы и рассматривает возможность приватизации еще 1 % акций своей национальной компании. Кроме того, сама компания Saudi Aramco предпринимает меры по привлечению инвестиций, включая продажу долей в добывающих активах.

Потери ведущих американских сланцевых компаний не менее существенны и в 2020 году они превысили 60 млрд долларов. Несмотря на начавшееся восстановление цен на нефть, отрасль не смогла выбраться из убытков. При этом необходимость компенсировать накопленные убытки объективно приводит к укрупнению и консолидации в отрасли: крупные операторы приобретают более мелкие и переходят к более взвешенной политике, направленной на сокращение издержек, вместо акцента на росте добычи.