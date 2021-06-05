Сотрудники Apple взбунтовались из-за отмены «удаленки»

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Послание содержит прямой отказ большой доли персонала IT-гиганта возвращаться к классической «доковидной» модели работы, исключающей «удаленку». Сопротивление персонала намерениям топ-менеджмента настолько серьезно, что ряд сотрудников уже успели написать заявление об увольнении «по собственному желанию».

Напомним, что несколько дней назад получило огласку письмо Кука, разосланное сотрудникам Apple. В нем миллиардер указал на целесообразность возвращения к работе в офисе в течении нескольких дней в неделю. А для некоторых категорий персонала он приготовил необходимость появляться в офисах по четыре-пять дней в неделю. Отмену дистанционной формы труда планируется начать с осени текущего года.

«Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять нашу лучшую работу и быть частью команды Apple», — в таком пафосном стиле изъясняются недовольные отменой удаленной работы сотрудники корпорации.

В качестве аргумента в пользу своего видения проблемы, авторы послания Тиму Куку указывают, что в течение прошлого года они прекрасно выполняли свои служебные обязанности, постоянно находясь вне офиса.

Составители протестного письма прямо говорят о том, что подходы к отмене удаленного режима работы у руководства компании и рядовых сотрудников радикально отличаются.