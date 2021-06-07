Сотрудники Apple выступили против возвращения в офисы

Сотрудники корпорации Apple выступили против намеченного на сентябрь возвращения в офисы после пандемии. В письме генеральному директору Тиму Куку они сообщили, что это заставит их выбирать между благополучием их семей и возможностью как можно лучше выполнять свою работу.

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На прошлой неделе Тим Кук сообщил, что с сентября большинству из 137 тысяч работников компании, трудившихся удаленно из-за эпидемии коронавируса, предложат работать из офиса по понедельникам, вторникам и четвергам. В ответ сотрудники написали ему письмо, где сообщили, что возвращение с "удаленки" уже вынудило некоторых из них написать заявления на увольнение, и потребовали предоставить им выбор, где работать.

"Для многих из нас успех в Apple стал возможен во многом благодаря тому, что мы работали из дома. В прошедшем году у нас появилось чувство, что мы впервые действительно делали лучшую работу в своей жизни, не отвлекаясь на проблемы, которые неизбежно возникают при ежедневных поездках в офис и личных контактах, и при этом имея возможность заботиться о себе и окружающих", - говорится в послании, текст которого оказался в распоряжении The Verge.

На сообщения руководства компании, что личные встречи на работе позволят восстановить утраченные за время пандемии связи с коллегами, авторы письма ответили: "Мало того, что многие из нас и так чувствуют себя связанными с коллегами по всему миру, но сейчас связь между нами налажена лучше, чем когда-либо".

Авторы письма поставили Куку в пример другие компьютерные и интернет-корпорации, такие как Facebook, руководство которой разрешило сотрудникам остаться дома навсегда, и Google , в которой обещают гибкий подход с учетом всех обстоятельств - от места жительства до семейного положения.