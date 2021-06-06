На ПМЭФ обсудили актуальность конкурсных проектов для молодых управленцев

Спикеры говорили о меняющихся требованиях к кандидатам на управленческие должности во время трансформации бизнес-процессов организаций, о практической ценности, задачах и эффективном использовании результатов конкурсных форматов для организаций коммерческого и государственного сектора, обсудили отличия молодежных конкурсов от подобных форматов «взрослых» конкурсов для действующих управленцев. Также на сессии были подняты темы, связанные с необходимыми для начала управленческой карьеры компетенциями студентов, применением опыта иностранных компаний, которые организовывают глобальный конкурсный отбор на внутренние Management Trainee Programmes.