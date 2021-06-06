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Петербургский международный экономический форум 2021

На ПМЭФ обсудили актуальность конкурсных проектов для молодых управленцев

ИА Regnumиещё 1
6 июня 2021
На Петербургском международном экономическом форуме 2021 обсудили ценность и необходимость конкурсных мероприятий, которые проводятся для молодежи с целью выявить таланты и найти кандидатов для работы в коммерческом и государственном секторе. Об опыте проведения конкурсных проектов рассказали руководитель департамента ключевых проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова и директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель Кубка по менеджменту «Управляй!» Вячеслав Шоптенко.
На ПМЭФ обсудили актуальность конкурсных проектов для молодых управленцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Спикеры говорили о меняющихся требованиях к кандидатам на управленческие должности во время трансформации бизнес-процессов организаций, о практической ценности, задачах и эффективном использовании результатов конкурсных форматов для организаций коммерческого и государственного сектора, обсудили отличия молодежных конкурсов от подобных форматов «взрослых» конкурсов для действующих управленцев. Также на сессии были подняты темы, связанные с необходимыми для начала управленческой карьеры компетенциями студентов, применением опыта иностранных компаний, которые организовывают глобальный конкурсный отбор на внутренние Management Trainee Programmes.
Спикерами мероприятия стали заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина и генеральный директор компании SDG Жоао Матосо Энрикеш. Участниками дискуссии выступили председатель Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации Дина Гайзатуллина, директор Центра общеакадемических образовательных инициатив Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Инна Газиева и Руководитель проекта «Конструкториум» (АСИ) Дмитрий Федоров.
«Неважно в каком статусе ты сейчас находишься: работаешь в корпоративном или государственном секторе, занимаешься собственным делом. Важно каждый день расти над собой, проверять себя и свои знания и развиваться. Такие конкурсы, как «Лидеры России», кубок «Управляй!» и международный чемпионат «Global Management Challenge» — отличный инструмент чтобы проявить, выявить или начать улучшать свои управленческие и профессиональные навыки менеджера. И конечно хороший способ найти тех, кто Вас ищет, а именно работодателей и вузы, которые будут помогать вам всесторонне развиваться на протяжении всей жизни», — подчеркнула Оксана Ачкасова.
«В 2020 году реальность изменилась — практики прошлого опыта теряют свою актуальность практически повсеместно, опираться на будущее могут пока немногие. Сейчас нужно осваивать новые навыки и компетенции. Наряду с адаптивностью и гибкостью, технической подкованностью, обучением и непрерывным развитием, о которых уже несколько лет говорят, выделяются новые компетенции, с которыми мы активно работаем. Мы считаем важным развивать аутентичность, это в том числе эмпатия и умение, как говорят, «быть, а не казаться». Важным является навык быстрой транслокации опыта из других сфер и из других профессий, которая и дает основу для формирования собственной аутентичности. Мы увидели в рамках пандемии, как быстро объединились в отраслях цифровые навыки и, например, педагогика, медицина, социальная политика. Это предполагает креативность мышления и широту кругозора. Фокус на здоровье, забота о себе — это не тренд, не дань моде, а та самая реальность, в которой мы должны посмотреть на свое здоровье осознанно. И для молодежи и студенчества это не менее важно, чем для старшего поколения», — сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Приглашённые эксперты успели очень широко осветить и обсудить тему взаимодействия государства и студенческого сообщества страны. Во время дискуссии поднимались темы трудоустройства и кадрового резерва, развития управленческого потенциала и личных навыков, конкурсов и проектов, организованных государством, актуальности проблем развития профессиональных навыков, взаимодействия вузов и государственных организаций.
Компании,ПМЭФ-2021,Мария Афонина,Дмитрий Федоров,Дмитрий Волков,РАНХиГС,
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