На ПМЭФ обсудили актуальность конкурсных проектов для молодых управленцев

«Неважно в каком статусе ты сейчас находишься: работаешь в корпоративном или государственном секторе, занимаешься собственным делом. Важно каждый день расти над собой, проверять себя и свои знания и развиваться. Такие конкурсы, как «Лидеры России», кубок «Управляй!» и международный чемпионат «Global Management Challenge» — отличный инструмент чтобы проявить, выявить или начать улучшать свои управленческие и профессиональные навыки менеджера. И конечно хороший способ найти тех, кто Вас ищет, а именно работодателей и вузы, которые будут помогать вам всесторонне развиваться на протяжении всей жизни», — подчеркнула Оксана Ачкасова.
«В 2020 году реальность изменилась — практики прошлого опыта теряют свою актуальность практически повсеместно, опираться на будущее могут пока немногие. Сейчас нужно осваивать новые навыки и компетенции. Наряду с адаптивностью и гибкостью, технической подкованностью, обучением и непрерывным развитием, о которых уже несколько лет говорят, выделяются новые компетенции, с которыми мы активно работаем. Мы считаем важным развивать аутентичность, это в том числе эмпатия и умение, как говорят, «быть, а не казаться». Важным является навык быстрой транслокации опыта из других сфер и из других профессий, которая и дает основу для формирования собственной аутентичности. Мы увидели в рамках пандемии, как быстро объединились в отраслях цифровые навыки и, например, педагогика, медицина, социальная политика. Это предполагает креативность мышления и широту кругозора. Фокус на здоровье, забота о себе — это не тренд, не дань моде, а та самая реальность, в которой мы должны посмотреть на свое здоровье осознанно. И для молодежи и студенчества это не менее важно, чем для старшего поколения», — сказала Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».