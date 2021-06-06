"Газпром" переедет из Москвы в Петербург

На сегодняшний день «Газпром» достраивает в Санкт-Петербурге небоскреб «Лахта Центр» на берегу Финского залива. Его высота составляет более 460 м. Стройка здания началась в 2012 году. Структуры «Газпрома» планировали переехать в новый небоскреб в 2019 году, но позже сроки сместились. Так, большая часть офисных помещений «Лахты» сможет принять сотрудников к концу 2021 года, открытие оставшейся части и общественных пространств запланировано на второй квартал 2022 года.