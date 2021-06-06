"Газпром" переедет из Москвы в Петербург

«Газпром»
намерен поменять прописку с Москвы на Санкт-Петербург, следует из материалов
к собранию акционеров.
Данные изменения связаны с обновленным уставом холдинга, который будет рассмотрен на собрании акционеров 25 июня.
Новой редакцией устава предлагается также указать, что общее собрание акционеров «проводится по месту нахождения» ПАО.
Сейчас юридический адрес головной компании «Газпрома» указан в столице, на улице Наметкина.
На сегодняшний день «Газпром» достраивает в Санкт-Петербурге небоскреб «Лахта Центр» на берегу Финского залива. Его высота составляет более 460 м. Стройка здания началась в 2012 году. Структуры «Газпрома» планировали переехать в новый небоскреб в 2019 году, но позже сроки сместились. Так, большая часть офисных помещений «Лахты» сможет принять сотрудников к концу 2021 года, открытие оставшейся части и общественных пространств запланировано на второй квартал 2022 года.
В конце мая «Газпром» сообщил, что решил построить в Петербурге второй небоскреб — «Лахта Центр 2» — высотой 703 м, что сделает его вторым по высоте в мире.