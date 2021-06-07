Wildberries запустил сервис покупки в рассрочку и кредит

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries запустил финтех-сервис покупки в рассрочку и кредит. Об этом говорится в сообщении площадки.

Фото: ТАСС ТАСС

"Совместно с банками и МКФО Wildberries запустил онлайн-сервис покупок товаров в кредит и рассрочку. Решение реализовано с помощью технологий искусственного интеллекта (AI): ответ от финансовой организации покупатель получает за несколько минут", - говорится в сообщении.

Приобрести в кредит российские покупатели могут любые из 11 млн наименований товаров на Wildberries, а беспроцентная рассрочка доступна для ряда товаров из категории "Бытовая техника и электроника". В будущем онлайн-ретейлер расширит предложение товаров в рассрочку.

"Партнерами нового финтех-сервиса Wildberries стали брокерская компания Direct Credit, а также несколько банков и микрофинансовых организаций, в будущем их список будет расширяться. Минимальная стоимость покупки - 5 тыс. рублей, а срок предоставления займа составляет от 6 до 24 месяцев", - говорится в сообщении.

"Мы ожидаем, что с помощью заемных средств покупатели в первую очередь будут приобретать электронику и бытовую технику", - отметили в пресс-службе Wildberries.