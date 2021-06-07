Apple не поддержала решение о корпоративном налоге в 15%

Напомним, в апреле министр финансов США Джанет Йеллен
впервые обсудила со странами G20 возможность введения единой международной налоговой ставки, которая положила бы конец «30-летней борьбе за установление порога на корпоративный налог».Министр заявила, что крайне важно, чтобы правительство «имело надежную налоговую систему, обеспечивающую основные общественные блага и способную предоставить средства в случае кризиса».Как сообщало ИА REGNUM в США для восстановления экономики после пандемии могут усилить налогообложение, в первую очередь в корпоративной сфере. Об этом заявила министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен в интервью The New York Times.