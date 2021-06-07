Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти в Азию

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на почти все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке на июль, сообщило агентство Bloomberg

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По его данным, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для региона на 20 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит $1,9 за баррель. При этом аналитики Bloomberg ожидали, что компания повысит цены на 10 центов за баррель.

Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на 10-50 центов. Единственное снижение цены - на 10 центов за баррель - для азиатского рынка коснулось сорта Arab Heavy.

Кроме того, саудовская компания снизила стоимость июльских поставок своей нефти в Европу. Для покупателей в США цены не изменились, уточнило агентство.