Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на июльские поставки нефти в Азию

ТАСС
5 часов назад
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на почти все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке на июль, сообщило агентство Bloomberg.
Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти в Азию
Фото: ReutersReuters
По его данным, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для региона на 20 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит $1,9 за баррель. При этом аналитики Bloomberg ожидали, что компания повысит цены на 10 центов за баррель.
Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на 10-50 центов. Единственное снижение цены - на 10 центов за баррель - для азиатского рынка коснулось сорта Arab Heavy.
Кроме того, саудовская компания снизила стоимость июльских поставок своей нефти в Европу. Для покупателей в США цены не изменились, уточнило агентство.
Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.
Компании,Экономика,Bloomberg,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители