Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде

Пандемия коронавируса внесла коррективы даже в предпочтения россиян в еде, которую они заказывают в «Макдоналдс» . Как будет развиваться сеть в России, что будут делать с безопасностью и каких ожидать новинок в меню, рассказал «Ленте.ру» генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

Пандемия поменяла все: наши привычки, меры безопасности, потребительское поведение, бизнес-процессы. Какого подхода придерживается «Макдоналдс» в этой новой реальности? Что вы можете рассказать о контроле качества, биологической безопасности?

«Макдоналдс» всегда придерживался строгих правил безопасности: мы всегда использовали на кухнях маски, перчатки, антибактериальные лампы. Мы и до пандемии внедрили множество процессов. Тем не менее мы еще больше усилили безопасность, в частности — запустили систему «цифровой пищевой безопасности», в которую инвестировали более 100 миллионов рублей. Теперь мы можем следить за всей информацией из предприятий по всей стране. Каждый день мы проводим более 200 проверок в каждом ресторане, более 1500 измерений температуры еженедельно. Контроль качества подразумевает проверки на всех этапах. Например, с момента, когда продукты покидают ферму, и до момента, когда они оказываются в вашем Биг Маке, проводится более 1000 различных тестов и проверок качества. Так что мы последовательно придерживаемся политики укрепления безопасности.

Тренды в питании также изменились. Что вы можете рассказать о том, как новые тренды повлияли на Россию?

Мы видим более осознанный подход к питанию, а также к запросу на более доступные продукты. Как вы знаете, у нас и так очень широкий спектр различных блюд: мы предлагаем, пожалуй, все элементы пищевой пирамиды: курицу, свинину, говядину, рыбу, овощи. С июня 2021 года мы снова запустили в продажу салаты.

Что касается поставщиков, для нас крайне важно, чтобы наше производство соответствовало принципам устойчивого развития — чтобы все было экологично и рационально, это позволяет нам быть уверенными, что у нас лучшие продукты. Хотелось бы также отметить, что мы полностью отказались от использования искусственных добавок и усилителей вкуса. Поэтому можно с уверенностью сказать, что мы следуем тренду быть честным с потребителем и предлагаем ему действительно только натуральные продукты.

Как вы планируете менять меню в России?

Как я уже отметил, мы отказались от всех искусственных добавок. Что касается салатов, мы добавим дополнительные пункты в меню. Кроме того, салаты станут частью комбо-наборов, таким образом, вы можете заменить картошку фри на салаты. Также мы запускаем некоторые блюда, которые любят россияне — в частности, сырники. Мы постоянно следим за вкусами потребителей, чтобы предлагать то, что им нравится.

Также мы только что запустили опцию выбора растительного молока для кофе. Теперь можно заказать кофе с миндальным или кокосовым молоком.

Во время пандемии потребление кофе значительно увеличилось — это определенный тренд в России. На сегодняшний день на рынке общественного питания каждый третий кофе — это кофе из «Макдоналдс».

Недавно в США «Макдоналдс» объявил о повышении зарплат. Что вы можете рассказать о зарплатах в России?

Мы всегда большое внимание уделяем сотрудникам. По сравнению с другими игроками рынка у нас и так довольно высокие зарплаты — конечно, это зависит во многом от уровня должности сотрудника. Тем не менее во время пандемии мы увеличили фонд оплаты труда на 600 миллионов рублей. Кроме того, более 500 миллионов рублей мы направили на различные мероприятия по поддержке сотрудников, улучшения условий труда и обеспечение их безопасности. Мы верим, что делаем многое для наших работников. Мы входим в топ-50 лучших брендов в России и в топ-25 лучших работодателей. Это очень хороший показатель.

И традиционный вопрос: как вам нынешний форум?

На форуме мы сосредоточили работу на трех направлениях: диджитал, доставка и устойчивое развитие. По итогам форума мы подпишем ряд меморандумов о взаимопонимании. В частности — с X5 мы далее будем развивать их платформу доставки «ОКОЛО», также как и расположение внутри супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток».

Также мы только что подписали соглашение со Сбером — платформой для закупок «Сбер А», таким образом мы надеемся оптимизировать наши закупки. Кроме того, мы подписали соглашение с Солнечногорским опытно-экспериментальным механическим заводом, в рамках которого бумажные стаканчики «Макдоналдс» будут перерабатываться и возвращаться на предприятия сети в виде подставок под напитки. Таким образом мы планируем развивать модель производства замкнутого цикла.

Мы подписали множество соглашений с регионами. В частности, с Московской, Калужской областями и другими, где мы планируем расширение нашей сети. В этом году мы планируется открытие 80 новых ресторанов, и подписание соглашений с регионами ускорит наше развитие.

Одно из наших нововведений — это обслуживание столов в наших ресторанах. Следующим шагом стал запуск мобильного приложения в июле 2020 года. На данный момент оно скачано 70 миллионами пользователей. Сейчас мы планируем интегрировать функционал оплаты в приложении, так что вы сможете оплатить заказ, сидя за столиком, без необходимости подходить к кассе или терминалам оплаты. Мобильное приложение позволит также получить заказ на автомобильной парковке — вы просто укажете номер парковочного места, и вам его принесут. Или можно сделать заказ, назвав его номер в микрофон на въезде в «Макавто», и потом сразу же получить его.