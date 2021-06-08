АСВ оценило в $100 млн имущество беглого банкира Беджамова

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"В целом все, что мы на сегодня нашли из активов по кейсу Ларисы Маркус и Георгия Беджамова, можно оценить в 100 миллионов долларов", — отметил Мельников.

По его словам, поиском и взысканием активов бывших банкиров по поручительству АСВ занимается инвестиционная компания А1, специализирующаяся на приобретении прав требования долга. Она же вместе с АСВ судится с Беджамовым и Маркус в Высоком суде Лондона.

Напомним, что в России Беджамов, проживающий в Великобритании, заочно арестован по делу о мошенничестве. Он обвиняется в выводе из Внешпромбанка 113 миллиардов рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментов банка.