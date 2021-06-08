Доходы «Газпрома» от экспорта газа за 4 месяца выросли на 46,8%

Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа выросли в январе-апреле на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,008 миллиарда долларов, при этом экспортная цена газа в апреле выросла по отношению к марту почти на 9% и составила 185,5 доллара за 1 тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

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Физический объем экспорта газа в январе-апреле вырос на 15,9% в годовом выражении, до 74,8 миллиарда кубометров.

В итоге доходы компании от экспорта газа в апреле увеличились несмотря на снижение физического объема экспорта, благодаря росту цены поставок. Так, доходы "Газпрома" от экспорта газа выросли в апреле на 1,8% по сравнению с мартом, до 3,302 миллиарда долларов, а физический экспорт газа составил 17,8 миллиарда кубометров, что на 6,4% меньше показателя предыдущего месяца.

Уровень рентабельности экспорта газа "Газпрома" оценивается экспертами в 90-100 долларов за 1 тысячу кубометров. Компания же прогнозирует, что экспортная цена поставок трубопроводного газа в дальнее зарубежье по итогам текущего года составит около 200 долларов за 1 тысячу кубометров.

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30%-ную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.