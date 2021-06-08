Зарубежные компании обяжут платить 3% от дохода с российских пользователей

Зарубежные цифровые компании обяжут платить 3% от дохода, который они получают с российских пользователей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на чиновника Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и источник в IT-компании.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам чиновника Минцифры, под действие закона попадут и маркетплейсы. Они должны будут заплатить 3% от дохода, который получают от покупок россиян.

Налоговые поступления планируется направить на поддержку отечественных цифровых компаний.

Источник в IT-компании рассказал, что российский налог будет действовать по примеру существующей практики в Великобритании.

С 1 апреля 2021 года технологические корпорации, такие как Amazon Google и Facebook, обязаны платить 2% от прибыли, полученной от британских пользователей социальных сетей, поисковых служб и торговых онлайн-платформ.

Работу над законопроектом подтвердил представитель зампреда правительства Дмитрия Чернышенко . Он сообщил, что рассматриваются два варианта. Россия может ввести налог в одностороннем порядке или присоединиться к глобальной системе налогообложения, которая пока находится в разработке.

Пока международное сообщество обсуждает параметры глобальной системы налогообложения, Россия может ввести налог в одностороннем порядке и уже сейчас пополнять бюджет, считает адвокат Forward Legal Павел Капустин.

«В европейских странах ставки по цифровому налогу варьируются в диапазоне от 1,5% (Польша) до 7,5% (Турция). Поэтому обсуждаемая в России ставка 3% кажется компромиссным решением», - сказал Капустин.