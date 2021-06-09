Сбербанк готов предоставлять госуслуги

Отвечая на вопрос, актуален ли вопрос открытия МФЦ в отделениях Сбербанка, Кузнецов отметил: "У нас таких прямых установок не было. Мы говорим всегда о том, что у нас есть разветвленная сеть, которая фактически готова для того, чтобы предоставлять услуги большему количеству людей, чем, например, в МФЦ. По всей России МФЦ, насколько я помню, не более 5 тысяч, а у нас отделений банка значительно больше – 14 тысяч плюс еще сельская сеть".