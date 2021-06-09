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Банкиры раскритиковали усиление контроля за переводами из-за рубежа

News.ruиещё 1
3 часа назад
Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация банков России (АБР) раскритиковали законопроект о противодействии нежелательным организациям в РФ. Свою позицию они обозначили в письмах одному из авторов инициативы, главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискарёву, передаёт РБК. Принятие этого закона в окончательном чтении запланировано на 9 июня.
Банки выступили против усиления контроля за переводами из-за рубежа
Фото: ТАССТАСС
«Банки прогнозируют рост затрат на контроль в десятки, а некоторые в сотни раз. Срок вступления поправок в силу — 1 октября этого года — нереалистичен», — считает замруководителя НСФР Александр Наумов.
Вице-президент АБР Алексей Войлуков отметил, что поправки в законопроект были внесены неожиданно, без обсуждения с основными участниками рынка.
В письме подчёркивается, что участники рынка «концептуально не поддерживают» поправок, которые касаются основного антиотмывочного закона (115-ФЗ), и предписывают банкам вести «обязательный контроль за переводами в пользу физлиц и компаний из некоторых зарубежных стран».
Депутаты Госдумы намерены принять законопроект, который упростит причисление иностранных некоммерческих организаций (НКО) к числу нежелательных. Кроме того, Росфинмониторинг будет отслеживать все переводы НКО и любые перечисления из-за рубежа гражданам и юрлицам РФ вне зависимости от их суммы.
Из каких именно государств будут отслеживаться переводы, в Росфинмониторинге не ответили. При этом глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская, проанализировав поправки, вносимые проектом в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, пояснила, что сами организации и люди не должны будут отчитываться о транзакциях, но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги.
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