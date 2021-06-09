Банки выступили против усиления контроля за переводами из-за рубежа

В письме подчёркивается, что участники рынка «концептуально не поддерживают» поправок, которые касаются основного антиотмывочного закона (115-ФЗ), и предписывают банкам вести «обязательный контроль за переводами в пользу физлиц и компаний из некоторых зарубежных стран».

Из каких именно государств будут отслеживаться переводы, в Росфинмониторинге не ответили. При этом глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская, проанализировав поправки, вносимые проектом в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, пояснила, что сами организации и люди не должны будут отчитываться о транзакциях, но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги.