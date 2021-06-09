В России появились "умные" биржевые фонды

Управляющая компания Сбер Управление Активами совместно со SberCIB запустили на Московской бирже пять инновационных биржевых смарт-фондов. Ключевая особенность "умных" фондов состоит в их персонификации в зависимости от ожиданий инвестора по уровню доходности и риска. Вложиться в "умные" фонды можно в приложении СберИнвестор или через любого российского брокера, а стоимость их паев составит 10 рублей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Каждый из смарт-фондов соответствует определённому уровню риска:

"Сбер — консервативный смарт-фонд"; "Сбер — осторожный смарт-фонд"; "Сбер — взвешенный смарт-фонд"; "Сбер — прогрессивный смарт-фонд"; "Сбер — динамичный смарт-фонд".

В результате любой человек вне зависимости от уровня знаний о фондовом рынке сможет выбрать фонд, соответствующий его целям и уровню риска. При этом портфели фондов составлены по принципу максимизации ожидаемой доходности в рамках заданного уровня риска.

Новые смарт-фонды являются биржевыми фондами (БПИФ). Они повторяют структуру специальных смарт-индексов, каждый из которых представляет собой готовый набор ценных бумаг. Они разработаны в рамках индексной платформы Sberbank CIB . Это гибридные индексы, которые включают в себя сразу несколько биржевых индексов в разном соотношении в зависимости от риск-профиля. Например, "Взвешенный Смарт Индекс", которому следует взвешенный смарт-фонд, на данный момент на 40% состоит из бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, на 30% — из бумаг, входящих в Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи, и ещё на 30% — из инструментов денежного рынка.

Таким образом, каждый смарт-фонд инвестирует в широкий набор ценных бумаг (от нескольких десятков до сотен), включая акции и облигации, бумаги компаний из различных стран, рублёвые и долларовые, а также государственные и корпоративные бумаги. Ребалансировка индексов и смарт-фондов происходит ежеквартально.

"Концепция смарт-фондов подразумевает переход на принципиально иной уровень взаимодействия людей с фондовым рынком: впервые инвестиционный продукт настолько прост в понимании и удобен в использовании. Никаких сложностей и нюансов с составлением портфеля, сравнением и изучением инструментов, заботой о ребалансировке – всё это происходит внутри "умных" фондов. Для того чтобы любому человеку было наглядно понятно, какое соотношение потенциально доходности и риска в каждом фонде, мы рассчитываем три возможных сценария доходности (позитивный, нейтральный, и негативный), а также публикуем возможный диапазон снижения. Таким образом, оценить, насколько человеку подойдёт тот или иной смарт-фонд можно даже быстрее, чем в него вложиться. А сделать это можно за пару кликов в приложении СберИнвестор", - сказал Игорь Мамонтов , вице-президент, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка

Сценарии доходности и возможное снижение

Таких сценариев три: позитивный, нейтральный (наиболее вероятный) и негативный. Они рассчитаны по историческим значениям цен активов из индекса, с которым сравниваются результаты управления биржевого ПИФа. Для расчёта сценариев используются показатели доходности на заданном временном горизонте: для нейтрального берётся медианное значение, для расчета позитивного сценария — 10% лучших показателей, для негативного — 10 % худших.