В России появились "умные" биржевые фонды

АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица могут по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте
, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР".