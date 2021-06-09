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Три пешехода пострадали в утренних ДТП в Волгограде

Родной город
1 час назад
В середу, 9 июня, в Центральном, Советском и Кировском районах областного центра произошли аварии, в которых пострадали пешеходы. &nbsp; По информации пресс-службы регионального управления МВД России, в 8:00 у дома 15 по ул. Тополевой в Кировском районе иномарка &laquo;Митсубиси Спейс Стар&raquo; под управлением 71-летнего водителя сбила 24-летнюю девушку. В 09:05 в центре Волгограда на парковке &laquo;ТЦ Европа Сити Молл&raquo; автомобиль &laquo;Шевроле Авео&raquo; под управлением 29-летнего водителя совершил наезд на 51-летнюю женщину.&nbsp; В это же время у дома 7 по улице 17-Гвардейской Дивизии в Советском районе отечественная легковушка под управлением 21-летнего водителя, двигаясь задним ходом, сбила 17-летнюю девушку. Всем пострадавшим в результате ДТП потребовалась госпитализация. &nbsp; Элиана Чеснокова. &copy; Фото: ИД &laquo;Волгоградская правда&raquo; / Сергей Григоренко.
Три пешехода пострадали в утренних ДТП в Волгограде
Фото: Родной городРодной город
Компании,Сергей Григоренко,Волгоградская правда,
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