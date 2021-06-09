В США начали расследование утечки данных о налогах Безоса и Маска

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О том, что налоговые органы начали расследование утечки налоговых деклараций миллиардеров, сообщила газета Financial Times. Ранее конфиденциальные данные налоговой службы США опубликовало издание ProPublica со ссылкой на анонимный источник, предоставивший им документы. Журналисты проанализировали декларации тысяч состоятельных американцев за 15 лет и пришли к выводу, что 25 богатейших граждан США годами платили меньше налогов, чем предполагалось.

Среди упомянутых в статье миллиардеров — гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, основатель Amazon Джефф Безос, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг , глава Tesla Илон Маск и другие. Согласно подсчётам журналистов, с 2014 по 2018 год состояние 25 богатейших американцев увеличилось на $401 млрд. При этом они уплатили суммарно лишь $13,6 млрд налога — это примерно 3,4%.

Меньше всех относительно своих доходов заплатил Уоррен Баффетт: при росте состояния на $24,3 млрд он выплатил всего $23,7 млн. Это равносильно ставке 0,1%. Между тем американская налоговая система предполагает прогрессивную шкалу от 10% до 35%, при которой для доходов таких масштабов предполагается налогообложение по высшей ставке.

Впрочем, такой недоплате нашлось своё объяснение в том же налоговом законодательстве США. Рост стоимости активов, который был основным фактором увеличения капиталов миллиардеров, не считается доходом до тех пор, пока эти активы не продаются, а прибыль не фиксируется. В сочетании с приёмами оптимизации налогов это позволило богачам платить по значительно меньшей ставке, чем рядовым семьям.

В налоговой службе США заявили, что агентство уже начало расследование, чтобы выявить источник утечки деклараций. Комиссар Чарльз Реттинг отметил, что разделяет «озабоченность каждого американца раскрытием конфиденциальной информации». Между тем пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки указала, что скандал вокруг незаконно раскрытых данных свидетельствует о необходимости сделать больше для того, чтобы корпорации и частные лица платили «больше своей справедливой доли» в виде налогов.

В самой ProPublica предположили, что информация к ним могла поступить от государственного деятеля, «недружелюбно настроенного к интересам Америки». Их источник заявил, что «был мотивирован» тем, как издание освещает тему налогов и работы налоговиков.