"Это моя машина": Глава "Почты России" опроверг госзакупку авто за 8 млн рублей

Телеграм-канал Mash обнаружил госзакупку « Почты России » на аренду автомобиля для головного офиса компании за 8 млн рублей на два года.

Mash сообщил, что к указанным в тендере условиям (мощность двигателя от 450 до 530 лошадиных сил, размеры не менее 5082х1915х1407, кожаный салон, климат-контроль, умная настройка кресел) подходит только один автомобиль – спорткар BMW m850 Gran Coupe.

«За моей спиной – моя машина. Это Audi. Конечно, недешевая штуковина, ровно такая же, какая была у моих предшественников, ничем не отличается. Она выходит из лизинга, нам этот лизинг надо продлить», - заявил Акимов.

Он сообщил, что в стоимость закупки входит не только аренда, но и страхование, а также техническое обслуживание машины, и компания разместила закупку, чтобы получить автомобиль «по самой дешевой цене».

«Откуда взялся спорткар, цены, которые указаны в вашем сообщении, - это остается на вашей совести», - добавил чиновник.

На спорт Mash и генерального директора «Почты России» обратил внимание телеграм-канал «Беспощадный пиарщик»

Авторы канала сообщили, что изучили параметры закупки и выяснили, что единственной машиной, подходящей под описание, является Audi A8. Спорткар BMW не соответствует параметрам по ширине и из-за отсутствия пневматической подвески.

Кроме того, в тендере указано, что «Почта России» берет в лизинг машину с пробегом 80 тысяч километров. Кроме того, «Беспощадный пиарщик» выяснил, что тендер должен был состояться 8 июня, но был отменен.