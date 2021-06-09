"Это моя машина": Глава "Почты России" опроверг госзакупку авто за 8 млн рублей

Телеграм-канал Mash
обнаружил госзакупку «Почты России
» на аренду автомобиля для головного офиса компании за 8 млн рублей на два года.
Mash сообщил, что к указанным в тендере условиям (мощность двигателя от 450 до 530 лошадиных сил, размеры не менее 5082х1915х1407, кожаный салон, климат-контроль, умная настройка кресел) подходит только один автомобиль – спорткар BMW m850 Gran Coupe.
«За моей спиной – моя машина. Это Audi. Конечно, недешевая штуковина, ровно такая же, какая была у моих предшественников, ничем не отличается. Она выходит из лизинга, нам этот лизинг надо продлить», - заявил Акимов.
Он сообщил, что в стоимость закупки входит не только аренда, но и страхование, а также техническое обслуживание машины, и компания разместила закупку, чтобы получить автомобиль «по самой дешевой цене».
«Откуда взялся спорткар, цены, которые указаны в вашем сообщении, - это остается на вашей совести», - добавил чиновник.
На спорт Mash и генерального директора «Почты России» обратил внимание телеграм-канал «Беспощадный пиарщик»
.
Авторы канала сообщили, что изучили параметры закупки и выяснили, что единственной машиной, подходящей под описание, является Audi A8. Спорткар BMW не соответствует параметрам по ширине и из-за отсутствия пневматической подвески.
Кроме того, в тендере указано, что «Почта России» берет в лизинг машину с пробегом 80 тысяч километров. Кроме того, «Беспощадный пиарщик» выяснил, что тендер должен был состояться 8 июня, но был отменен.
Максим Акимов является генеральным директором «Почты России» с февраля 2020 года. До этого в течение двух лет занимал должность заместителя председателя правительства Российской Федерации
. В сферу ответственности Акимова входили связь, транспорт и цифровизация экономики.