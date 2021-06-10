Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Крупным сетям хотят запретить торговать по ночам и в выходные

Праймиещё 3
23 минуты назад
Законодатели предложили ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным дням в ряде регионов, пишут "Известия".
В Совфеде предложили ограничить работу крупных сетей
Фото: ТАССТАСС
С соответствующим предложением к помощнику президента Максиму Орешкину обратился председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
Как уточняется, инициатива сформирована в ответ на запрос ряда субъектов. Отмечается, в частности, что одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла.
В перечень инициатив, выработанных в комитете, вошли ряд предложений:
Запретить торговым сетям работать в выходной день или круглосуточно, что должно открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли;
Способствовать объединению малых торговых сетей в региональные ассоциации и союзы, формированию закупочных кооперативов;
Распространять меры поддержки малого бизнеса на предпринимателей, которые работают по франшизам крупных сетей. Сейчас их доступ к этим стимулам ограничен;
Упростить доставку хлеба и хлебобулочных изделий до населения, обеспечить развитие мобильной торговли и собственной розницы производителей. Сейчас они вынуждены значительную часть прибыли отдавать торговым сетям.
По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, ограничение режима работы — не рыночная мера.
"Это прерогатива предприятий решать, когда они хотят работать, а когда — нет. Директивные решения власти могут давать лишь государственному бизнесу", — пояснил эксперт.
В Минпромторге на просьбу оценить предложение сообщили, что рассмотрят его при поступлении в установленном порядке.
Компании,Андрей Кутепов,Максим Орешкин,Минпромторг,Совет Федерации,газета "Известия",
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт