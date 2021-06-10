Крупным магазинам хотят запретить работать по ночам и в выходные

При этом за последние годы доля рынков и ярмарок в розничной торговле снижается. Если в 2015 году она составляла 2,2 трлн рублей, то в 2020 году уже 1,6 трлн рублей. Доля же торгующих организаций неуклонно растет — с 25,4 трлн рублей до 32,3 трлн рублей за тот же период.