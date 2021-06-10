Крупным магазинам хотят запретить работать по ночам и в выходные

Глава комитета Совета Федерации
по экономической политике Андрей Кутепов
выступил с инициативой ограничить работу крупных торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов, чтобы помочь малому бизнесу. Об этом пишут
«Известия».
В письме Кутепова к помощнику президента Максиму Орешкину
отмечается, что в регионах небольшие производители сталкиваются со сложным доступом их товаров на полки в торговых сетях, а также доминирующим положением крупного ретейла.
При этом за последние годы доля рынков и ярмарок в розничной торговле снижается. Если в 2015 году она составляла 2,2 трлн рублей, то в 2020 году уже 1,6 трлн рублей. Доля же торгующих организаций неуклонно растет — с 25,4 трлн рублей до 32,3 трлн рублей за тот же период.
Сенатор подчеркнул, что предложение об ограничении работы торговых сетей в выходной день или в режиме 24 часа «сформировано в ответ на запрос регионов» и даст преференции малому и среднему бизнесу.
«Например, такая проблема есть в Калмыкии. Если другие формы торговли — нестационарные объекты, ярмарки — не работают, то такая мера может стать поддержкой», - отметили в аппарате Андрея Кутепова.
Однако в республиках Марий Эл, Алтай и Чувашия, в Калужской, Тульской и Орловской областях изданию сообщили, что введение такой меры на их территориях неактуально.
Ранее стало известно о двух крупных сделках в российской ретейле. «Магнит»
объявил о покупке сети магазинов «Дикси»
, а «Лента» сообщила, что купит супермаркеты Billa.
В свою очередь Минпромторга РФ Денис Мантуров
выразил уверенность, что укрупняющиеся торговые сети не будут диктовать цены. По итогам 2020 года на сетевых ретейлеров в России приходилось 39% рынка, а остальное занимали несетевые магазины.