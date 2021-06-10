Роскомнадзор оштрафовал ivi, Megogo и «Кинопоиск»

Онлайн-кинотеатры ivi, Megogo и «Кинопоиск» нарвались на штрафы по 100 000 рублей. Роскомнадзор нашёл у них сериалы, где курение показывали без пометки о вреде табака. Компании не согласились с решением и обжаловали его. Видеосервисы настаивают: они не обязаны соблюдать нормы для вещателей и организаторов трансляций. Роскомнадзор же считает «организатором трансляций» все аудиовизуальные платформы, на которых размещён контент.

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О споре онлайн-кинотеатров с Роскомнадзором рассказал «Коммерсантъ». «Кинопоиск» подал заявление в Арбитражный суд Москвы 11 мая, его приняли в порядке упрощённого производства. Ivi обратился в арбитраж 19 мая, но дело оставили без движения. Гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов подтвердил изданию, что видеоплатформа получила штраф и намерена его оспорить.

Позиция онлайн-кинотеатров

рганизаторы трансляций должны предварять сцены с курением сообщением о вреде употребления табака. Но онлайн-кинотеатры не считают, что их это правило касается, так как у них нет лицензий на вещание. Организаторами трансляций они называют самих пользователей, так как именно они запускают видео для личного просмотра.

В юридической фирме Pen & Paper согласны с таким объяснением: формально онлайн-кинотеатры не показывают контент, а только организуют его распространение. Поэтому Роскомнадзору будет трудно доказать, что такие видеоплатформы обязаны размещать социальную рекламу, отметили эксперты.

Позиция Роскомнадзора

Ведомство ссылается на законы в сфере рекламы, в которых понятие «организатор трансляций» универсально. В частности, к нему относятся «все аудиовизуальные сервисы, на которых размещён контент владельца». В коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» напомнили, что онлайн-кинотеатры — например ivi, «Кинопоиск», Okko, Start, Kion — стали сами снимать сериалы и другой контент. Сцены курения по-прежнему есть во многих их проектах, отметили в компании.

При этом, как рассказали в онлайн-кинотеатре Start, видеосервис добавляет плашки о вреде курения на фильмы, маркированные 18+. Требований от Роскомнадзора компании пока не поступало.