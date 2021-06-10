44 млрд рублей задолжал АТОР за несостоявшиеся туры

Глава АТОР отметила, что на сегодняшний день выезд с туристическими целями возможен в 21 страну, при этом из них только в 11 стран есть относительно массовый спрос и на этих направлениях сохраняется ограничение по количеству перевозки — менее 10% от объемов 2019 года. Между тем ряд стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов, уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезду.