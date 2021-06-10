44 млрд рублей задолжал АТОР за несостоявшиеся туры

Глава АТОР отметила, что на сегодняшний день выезд с туристическими целями возможен в 21 страну, при этом из них только в 11 стран есть относительно массовый спрос и на этих направлениях сохраняется ограничение по количеству перевозки — менее 10% от объемов 2019 года. Между тем ряд стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов, уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезду.
"При этом ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а, значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год. Официальное возобновление перевозки за рубеж, как минимум по тем направлениям, которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит волну недовольств в сложившейся ситуацией", — добавила Ломидзе.