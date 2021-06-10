Байден оставил Польшу один на один с "Газпромом"

В Польше справедливо связывают завершение "Северного потока-2" и отзыв Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe — оба события обусловлены стремлением США восстановить сотрудничество с Берлином. Теоретически поляки смогут заместить российский газ на горизонте двух-трех лет, но многое будет зависеть и от "Газпрома"

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Совпадение окончания строительства первой нитки газопровода "Северный поток-2" и отзыва Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe не случайны, считает госсекретарь в канцелярии президента Польши Анджей Дера.

Тем временем Еврокомиссия следит за ситуацией с газопроводом Baltic Pipe, готова участвовать в ее разрешении, считая, что этот проект очень важен для региона.

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение датского агентства по охране окружающей среды на строительство Baltic Pipe. По мнению совета, в разрешении недостаточно описаны меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые находятся под защитой приложения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания при строительстве 210-километрового трубопровода через Данию.

Предполагается, что по этой трубе Польша будет импортировать большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу. Пока же российские поставки составляют около 60% от всего импортированного страной газа.

ДЕЛО В БАЙДЕНЕ

Опрошенные "Прайм" эксперты указывают, что в Польше совершенно справедливо связывают завершение "Северного потока-2" и препоны для Baltic Pipe.

"Вряд ли можно сомневаться в том, что оба этих события напрямую обусловлены стремлением американской администрации как можно быстрее восстановить тесное сотрудничество с Берлином", — говорит политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Внешнеполитические планы администрации Джо Байдена , по всей видимости, и стали главной причиной того, что Дания приостановила строительство трубы, по которой Польша рассчитывала получать газ из Норвегии. Дания традиционно оказывает активное содействие реализации европейского курса США, указал эксперт.

ПЛАНЫ ПОЛЬШИ

В последние несколько лет Польша предприняла значительные усилия по диверсификации источников поставок газа. С 2023 года общий портфель закупок польских компаний СПГ из Катара и США может превысить 9 млн тонн (12 млрд кубометров).

Baltic Pipe должен был ежегодно приносить на рынок Польши до 10 млрд кубометров норвежского трубопроводного газа, начиная с 2022-23 годов. То есть, теоретически Польша способна на горизонте двух-трех лет заместить поставки газа из России, предположил аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов

Однако имеется ряд важных практических нюансов. Во-первых, рынок Польши — один из немногих рынков в Европе со значительным прогнозным ростом потребления, то есть понадобятся дополнительные объемы газа.

Во-вторых, Варшава официально декларирует намерения по созданию газового хаба, в этой связи полностью отказываться от возможностей импорта газа с Востока было бы недальновидно.

И в-третьих, расширение терминала в Свиноуйсьце доведет мощности Польши по приему СПГ до 7,5 млрд кубов в год. Это означает, что оставшиеся законтрактованные объемы СПГ могут перепродаваться на другие рынки, а не поступать в Польшу.

Оксана Лукичева. В прошлом году потребности Польши в газе составили 18,9 млрд кубометров, а собственная добыча была менее 4 млрд кубометров. По контракту с "Газпромом" страна приобретает 10 млрд куб метров газа, а остальное покрывается спотовыми поставками СПГ, продолжает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер"

Их-то страна и намерена наращивать в дальнейшем. Согласно разработанному плану по отказу от российского газа к 2022 году, заключен долгосрочный договор с Катаром на поставку 2,7 млрд кубометров СПГ в год, с тремя американскими компаниями заключены предварительные соглашения на поставку 6,6 млрд кубометров СПГ в год с 2023 года. По строящемуся трубопроводу Baltic Pipe Польша смогла бы получать до 8,1 млрд кубометров газа в год с октября 2022 года.

Однако у данного плана есть недостатки и риски, связанные с реализацией проектов и ценами на газ.

"Так, Катар давно может поставлять Польше СПГ, но цена по контракту слишком высока — он был заключен в 2018 году. Американские компании еще не начали строительство заводов по регазификации СПГ на территории Польши, что также увеличивает риски и цены. К тому же сжиженный газ покупать сложно — есть Азия, которая готова почти всегда предложить более высокую цену, чем в Европе", — указывает аналитик.

ОПАСЕНИЯ ВАРШАВЫ

По мнению Галкина, у Варшавы есть реальные основания для опасений. Только они, вопреки утверждениям польских экспертов и политиков, связаны не с энергетической безопасностью Польши, а с ее геополитическими амбициями.

"Германия, конечно же, не станет мешать польским компаниям импортировать газ, поступающий по "Северному потоку-2" , и только обрадуется, если Польша будет наращивать его потребление. Но Варшаве придется расстаться с претензиями на самостоятельную геополитическую роль в Восточной Европе", — рассуждает он.

Возможно, эту цель, в том числе, преследует американский внешнеполитический разворот в пользу Берлина. После ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" влияние Германии в Восточной Европе, и без того довольно сильное, настолько возрастет, что Польша не сможет ему сколько-нибудь серьезно противодействовать.

Причем особое беспокойство польских политиков вызывает то, что, ориентируясь на позицию Берлина, восточноевропейские страны могут улучшить свои отношения с Россией. Таким образом, Польша рискует остаться в оппозиции в одиночку, в крайнем случае, с поддержкой двух-трех давних союзников по антироссийскому блоку.

НЕ УПУСТИТЬ ПОЛЬСКИЙ РЫНОК

В этой ситуации обсуждение вопроса о будущем газового контракта между Польшей и Россией обретает новые краски. Несмотря на политические разногласия, стороны действуют в коммерческой плоскости, и с большой долей вероятности контракт может быть продлен.

"Вероятно, подобные заминки могут быть элементом переговоров и давления сторон друг на друга. Однако стоит учитывать, что надежность и выгодность поставок российского газа — вне конкуренции. Это понимают обе стороны, а "Газпром", в свою очередь, не хочет упускать польский рынок", — отмечает Лукичева.

Не исключено, что условия сотрудничества могут быть модифицированы. Например, может поставляться меньше газа на условиях "бери или плати", могут применяться более гибкие расчеты цены, появится привязка к спотовому рынку и т.п. Но это станет известно уже после заключения контракта.

По мнению Капитонова, в целом перспективы российского газа на польском рынке будут зависеть, в том числе, от гибкости и ценовой политики "Газпрома".