Amazon грозит штраф в $425 млн

Регулятор конфиденциальности Европейского Союза
предложил оштрафовать компанию Amazon
на более чем $425 млн за нарушение законодательства ЕС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, проект решения о штрафе распространила Национальная комиссия Люксембурга по защите данных.
Дело против Amazon связано с предполагаемыми нарушениями компанией Общего регламента защиты данных Европы при сборе и использовании личных данных пользователей.
В случае утверждения решения, штраф составит 2% чистой прибыли Amazon за 2020 года и станет самым большим штрафом в сфере защиты личных данных за всю историю Евросоюза.
В прошлом году Евросоюз предложил ряд законопроектов, ограничивающих монополию американских технологических компаний и предусматривающих штрафы в размере до 10% от их годового оборота. Тем временем в США Федеральная торговая комиссия потребовала отделить Instagram и WhatsApp от Facebook.