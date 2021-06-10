«Яндекс» задумался о покупке «Азбуки вкуса»

Компания «Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса», пишет The Bell со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Компания намерена интегрировать «Азбуку вкуса» с сервисом доставки еды «Яндекс.Лавка». По словам одного из источника, обе компании ориентируются на премиальную аудиторию.

«Яндекс.Лавка» собирается наращивать продажи готовой еды, в этом направлении ей может помочь «Азбука», у которой этот сегмент «исторически силен». Кроме того, сделка поможет снизить закупочные цены для «Лавки» за счет объединения закупок с крупным ретейлером.

Источники напомнили о сделке по покупке цифровым гигантом Amazon премиальной сети супермаркетов Whole Foods. После покупки магазины и бренд ретейлера сохранились.

В «Яндексе» отказались комментировать информацию.

Представители «Азбуки вкуса» и компаний-акционеров сети также не стали отвечать на вопросы о возможной сделке.

«Азбука вкуса» — один из ключевых партнеров «Яндекс.Лавки», напоминает The Bell. Ретейлер недавно объявил, что сервисы «Яндекса» станут эксклюзивными доставщиками продуктов из «Азбуки вкуса».