«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» новым иском

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«Если они «Газпром» скажет «нет», то следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и арбитраж», - заявил Витренко.

Отмечается, что украинскя сторона готова обратиться в ЕС с просьбой применить закон о конкуренции к российскому «Газпрому» ссылаясь на то, что от его деятельности зависят на поставки газа на рынки Европы.

По мнению Витренко, «Газпром» контролирует трубопроводный транзит природного газа из Центральной Азии на Украину. И в течение 15 лет этот транзит не осуществляется. В связи с этим «Нафтогаз» намерен получить официальное разрешение российской стороны на транспортировку углеводородов по трубопроводам «Газпрома».

Витренко считает, что метан из Центральной Азии в состоянии загрузить украинскую газотранспортную систему. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», заявил он.