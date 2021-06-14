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«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» новым иском

Елена Прошина
3 часа назад
Руководитель украинской «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что его компания обратится в суд и будет жаловаться в ЕС, если «Газпром» откажется перекачивать для нее газ из Средней Азии. Об этом пишет РИА «Новости».
«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» новым иском
Фото: ТАССТАСС
«Если они «Газпром» скажет «нет», то следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и арбитраж», - заявил Витренко.
Отмечается, что украинскя сторона готова обратиться в ЕС с просьбой применить закон о конкуренции к российскому «Газпрому» ссылаясь на то, что от его деятельности зависят на поставки газа на рынки Европы.
По мнению Витренко, «Газпром» контролирует трубопроводный транзит природного газа из Центральной Азии на Украину. И в течение 15 лет этот транзит не осуществляется. В связи с этим «Нафтогаз» намерен получить официальное разрешение российской стороны на транспортировку углеводородов по трубопроводам «Газпрома».
Витренко считает, что метан из Центральной Азии в состоянии загрузить украинскую газотранспортную систему. «Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, у транспортировки газа из Центральной Азии в Европу огромный потенциал», заявил он.
В данный момент между Россией и Украиной действует договор о транспортировке российского газа в Европу. В его рамках «Газпром» обязан прокачивать по украинской газотранспортной системе не менее 40 миллиардов кубометров углеводородного сырья в год.
Компании,Юрий Витренко,Нафтогаз,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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