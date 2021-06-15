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Авиакомпании исчерпали возможности отправки туристов на Черное море

Праймиещё 1
2 часа назад
В аэропортах Черноморского побережья заканчиваются слоты для приема самолетов. Об этом "Известиям" рассказали источники в авиакомпаниях.
Времени нет: авиакомпании исчерпали возможности отправки туристов на юг
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Слот — это временной интервал, когда самолет прилетает в аэропорт, обслуживается, высаживает пассажиров, принимает новых и улетает.
Ситуация с их нехваткой особенно характерна для аэропортов Симферополя, а также Сочи и Анапы, входящих в холдинг "Аэродинамика" Олега Дерипаски.
Как следует из письма операционного директора крымского аэропорта руководителям летающих туда авиакомпаний, по состоянию на 2 июня в гавани оставалось только три слота — два ночных (с 21:50 до 00:50) и один дневной (с 15:00 до 15:50).
"В связи с закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом. Авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов", — сообщил изданию представитель симферопольского аэропорта.
Один из собеседников в крупной российской авиакомпании рассказал, что в Сочи почти не осталось слотов. Аэропорт Анапы не может подтвердить их на выполнение полетов в одно и то же время на все дни недели даже в неудобные для пассажиров часы.
Компании,Олег Дерипаска,газета "Известия",
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