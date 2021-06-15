Гипермаркеты «Карусель» могут прекратить существование. Об этом, как передает «Прайм», заявил начальник управления по связям с инвесторами X5 Андрей Васин, отвечая на вопрос о будущем формата гипермаркетов в России.

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«"Карусель", я думаю, прекратит свое существование. В целом, гипермаркеты в России — я такой далеко идущий вывод точно делать не буду», - сказал он на онлайн-конференции.

По словам Васина, количество гипермаркетов будет постепенно снижаться и перестраиваться на другие форматы, которые пользуются большим спросом у покупателей: магазины у дома, онлайн-супермаркеты и т.д.

«Карусель» — российская сеть гипермаркетов, которой управляет владелец торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» компания X5 Group. По состоянию на 31 декабря 2019 года сеть насчитывала 91 гипермаркет. Тогда же X5 объявила о планах трансформировать сеть в течение двух лет – часть торговых точек закрыть, еще часть - передать в управление торговой сети «Перекресток» или изменить формат.