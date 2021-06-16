Газификация в России: "Газпром" определил источники финансирования

"Газпром" планирует профинансировать газификацию в текущем году за счет размещения бессрочных облигаций на 150 млрд рублей, первый транш которых на 30 млрд рублей разместит на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил зампредседателя правления газового холдинга Фамил Садыгов

"В дополнение к размещению вечных еврооблигаций в прошлом году мы в этом году выпустим еще на 150 млрд рублей бессрочные рублевые. Это для финансирования газификации. То есть газификацию будем финансировать не за счет EBITDA, не за счет долга", - отметил он.

По словам Садыгова, первый транш на 30 млрд рублей может быть размещен на следующей неделе, а остальные - до конца года.

"Рассчитываем на участие (в размещении бондов - прим. ТАСС) в основном институциональных инвесторов, финансовых учреждений, государственных и негосударственных инвестиционных фондов", - добавил Садыгов.

Также Садыгов отметил, что валюта, в которой могут быть номинированы дальнейшие транши и их сроки размещения, будут определены по итогам изучения спроса на бумаги. "Мы рассматриваем и в евро, и в долларах, и в швейцарских франках", - сказал он. "До конца года на все 150 млрд [рублей] разместим. У меня сомнений нет, что мы это сделаем", - подчеркнул Садыгов.

Ранее совет директоров "Газпрома" согласовал размещение ООО "Газпром капитал" облигаций номинальной стоимостью всех выпусков 150 млрд рублей. Бумаги могут быть размещены, в том числе в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте без срока погашения.

"Газпром" сохраняет планы платить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.

Снижение заимствований

Рыночная ситуация позволяет "Газпрому" снизить в этом году программу заимствований на 100 млрд рублей - до 411 млрд рублей. "В этом году предусмотрено 511 млрд рублей, у нас бюджетом предусмотрено. Исходя из текущей ситуации на рынках, наш потенциал, дают возможность не реализовывать [план заимствований] в полном объеме. Пока мы ставим план не реализовывать на 100 млрд рублей. То есть программу заимствований выполнить на 411 млрд рублей", - отметил Садыгов.

При этом он отметил, что благоприятная конъюнктура может ускорить реализацию ряда проектов "Газпрома" в газовой и нефтяной сфере, в частности холдинг не исключает переноса на этот год ряда проектов, запланированных к реализации на последующие годы.

"Благоприятная рыночная конъюнктура позволяет нам рассматривать возможность ускорения реализации некоторых проектов в газовом и нефтяном секторах нашего бизнеса. Разумеется, речь не идет об увеличении масштабов проектов. Но по отдельным проектам возможен перенос на 2021 год части строительных работ, которые были запланированы на будущие периоды", - сказал он.

Решение холдинг может принять после подведения итогов первого полугодия (итоги полугодия "Газпром" обычно подводит в сентябре).

Садыгов также добавил, что дополнительные доходы от высоких цен в этом году холдинг может направить на повышение дивидендов, снижение общего долга и на увеличение объема капитальных затрат. Холдинг в настоящее время сохраняет планы выплачивать дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. На дивиденды за 2021 год, так же, как и за 2020 год, планируется направить 50% от чистой прибыли по МСФО, но прогнозировать их размер пока рано, так как к концу года нужно будет учесть большое число корректировок курсовых разниц, добавил он.

В апреле правление "Газпрома" рекомендовало совету директоров направить на дивиденды за прошлый год 297,1 млрд рублей, что соответствует половине от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" по МСФО. Ранее "Газпром" планировал выплатить дивиденды за 2020 год из расчета 40% от чистой прибыли по МСФО, но сильные операционные результаты группы в первом квартале этого года позволили выйти на планы по направлению на дивиденды не менее 50% от скорректированной чистой прибыли на год раньше.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до границ участков россиян, передает РИА Новости. Оператором газификации станет «Газпром». Но там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации, уточняется в законе.

Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, на население также не будут распространяться инвестиционные надбавки.

В конце апреля Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Он поручил правительству разработать соответствующий план. Вице-премьер Александр Новак говорил, что бесплатная подводка газа к границе участков частных домовладений россиян будет проведена в полном объеме до 2023 года.

Позднее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что бесплатная газификация до границ участка будет производиться в случае, если площадь дома не превышает 300 квадратных метров, а проведение газовой сети внутри участка владелец оплачивает самостоятельно. В Минэнерго опровергли эти сообщения, глава ведомства Николай Шульгинов подчеркнул, что площадь жилого строения не будет влиять на решение о проведении газа частным домовладениям.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что в программу «социальной газификации» попадут порядка 1,5 млн домов. Об этом пишет ТАСС.

Он также добавил, что более точное количество станет известно в течение двух недель. Также в ближайшее время будет определён метраж до каждого из домов, тогда же станет известна стоимость реализации программы по стране.

По предварительным данным, увеличение потребления газа в стране составит около 18,6 млрд куб. м газа, что составляет около 7,5%. Сейчас потребление газа на внутреннем рынке составляет 243,07 млрд куб. м.

Госдума приняла закон, позволяющий бесплатно доводить газопровод до границ земельных участков граждан. Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что реализация этой программы может повысить цены на газовое оборудование и спровоцировать появление большого количества мошенников. Об этом он предупредил в беседе с NEWS.ru.

Если все разом побегут покупать газовое оборудование для этой газификации, оно может стать дефицитом. Это значит, что и цены на него вырастут. То же касается и услуг по строительству. Но я не думаю, что за прокладку 10–20 метров трубы от забора до дома будут выписывать какие-то несусветные суммы. Государство заинтересовано, чтобы этот проект был реализован без больших скандалов. А это значит, что за ним будет контроль: и государственный, и общественный, — заявил Гривач.

Эксперт также не исключил, что этой программой могут воспользоваться предприимчивые граждане, которые бесплатно подведут газ к участку, но дальнейшего присоединения делать не будут, и денег за потребление от них не увидят.