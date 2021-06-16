Правительство может пойти на соглашение с нефтяниками по ценам на топливо

Также ведомству поручено подготовить предложения по сдерживанию роста цен на автотопливо в ближайшие две недели. Пока же принято решение об увеличении нормативов продаж на бирже дизтоплива и бензина от уровня производства на 1% - до 12% и 8,5% соответственно. При этом дефицита на рынке ни того ни другого не наблюдается. Подорожание связывают с ростом цен на нефтепродукты в Европе и сезонным увеличением спроса, который был усугублен карантинными запретами, ограничившими выезд за границу на популярные курорты, что подстегнуло развитие внутреннего автотуризма.

По мнению независимого эксперта Виктора Костюкова, также одной из причин роста цен на дизельное топливо является желание нефтяников "догнать" темпы роста до показателей бензина. Сейчас внутренний рынок остается премиальным для поставок топлива - благодаря демпферному механизму производитель получает от 4 до 6 тыс. рублей на тонну топлива, что существенно влияет и на цены на АЗС, добавил Костюков.

Для сдерживания роста цен у правительства также остается крайняя мера - запрет экспорта топлива. Пока обсуждался только запрет поставок бензина за границу, но теперь разговор может пойти и о дизеле. Бензина российские компании экспортируют не так много - около 10% от производства, а вот дизеля уходит на экспорт половина, причем большая часть в Европу. По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, такое решение возможно, но фактически оно будет означать, что мы делаем шаг к госрегулированию цен на топливо. В результате может быть введен сезонный потолок цен или мораторий на их рост. Заключение соглашения с нефтяниками не решит проблему, хотя есть шанс, что за время его действия цены на нефть немного снизятся, компании получат выплаты по новому демпферу и рынок успокоится сам собой. Но никакой страховки от возобновления роста цен, соглашение не даст, считает эксперт.

В 2018 году в период резкого подорожания автотоплива на АЗС с нефтяными компаниями уже было заключено соглашение о временной заморозке цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. А с начала 2019-го в России заработал демпфирующий механизм, компенсирующий часть потерь нефтеперерабатывающим заводам при поставках топлива на внутренний рынок при высоких экспортных ценах на бензин. С тех пор демпфер уже несколько раз корректировался.