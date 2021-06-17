Сотрудницу Zara обвинили в оскорблении палестинцев

Женщина пишет: «Возможно, если бы ваши люди получили образование, они бы не взрывали больницы и школы в Газе, в финансировании которых помогал Израиль. Люди в моей индустрии знают правду об Израиле и Палестине, и я никогда не перестану защищать Израиль. <...> Израильтяне не учат детей ненавидеть и бросать камни в солдат, в отличие от вашего народа».
«Мы осуждаем эти комментарии, поскольку они противоречат нашим главным ценностям, и сожалеем о том, что они оскорбили чувства людей», — добавили они.